Ліга конференцій

Захисник Дніпра-1 — про майбутню єврокубкову зустріч із кіпрською командою.

У рамках першого матчу 1/16 Ліги конференцій Дніпро-1 зіграє проти АЕК Ларнаки, який є лідером чемпіонату Кіпру.

Захисник українського клубу Едуард Сарапій поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Хлопці в команді добре почуваються, усі готуються до матчу. У нас все чудово. Для нас це буде тільки перша офіційна гра після тривалої перерви. Ми дуже чекаємо на цей матч і вже хочемо швидше вклинитися у відновлення цього сезону", — цитує слова Сарапія офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, матч АЕК Ларнака — Дніпро-1 відбудеться у четвер, 16 лютого, о 22:00 за київським часом. тежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.