Ліга конференцій

Хавбек луганської команди поділився своїми думками про майбутні матчі в єврокубках.

Півзахисник луганської Зорі В'ячеслав Чурко прокоментував майбутній старт команди у груповому етапі Ліги конференцій, де першим суперником буде бельгійський Гент.

"Не скажу, що в нашій групі зібралися топ-клуби. Вважаю Гент фаворитом групи. Ми приймаємо їх в першому матчі і вже потихеньку готуємося до них, вивчаємо по якій тактиці вони грають. Можна припускати, що вони дадуть грати у футбол і самі гратимуть.

Однозначно не буде легких матчів. Ісландський Брейдаблік може стати сюрпризом. З ними, можливо, десь доведеться терпіти. Бійцівські якості можуть вийти на перший план. Плюс ми граємо другий тур в них на виїзді, клімат може зіграти свою роль, плюс на нас чекатиме важка дорога.

Нам найголовніше в номінально домашніх матчах постаратися витиснути максимум. І прагнути вийти з групи. Наше завдання саме таке", - наводить слова Чурка УПЛ-ТВ.

Нагадаємо, матч Зоря — Гент відбудеться завтра, 21 вересня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.