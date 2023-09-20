Ліга конференцій

Наставник луганської команди поділився своїми думками перед грою з Гентом.

Головний тренер луганської Зорі Валерій Кривенцов прокоментував майбутній матч стартового туру групового етапу Ліги конференцій проти бельгійського Гента.

"Про суперника інформації у нас достатньо. Гент — це один із найстаріших клубів Бельгії. На 50% команда складається із легіонерів. У команді є вісім збірників із різних країн. Команда грає в атакуючий, агресивний, контактний футбол, незважаючи на суперника. Бельгійці мають структуру гри, від якої вони не відходять. Завтра буде дуже цікавий матч.

На скільки Зоря готова грати у новий футбол? Важко про це говорити. Сподіваюся, що всі хлопці розуміють. Враховуючи структуру Гента, ми постараємося трохи відійти від нашої схеми та зіграти по-іншому. А чи вийде – покаже гра. Усі хлопці – молодці. Добре тренуються та показують себе професіоналами.

Ми гратимемо і за клуб, і за нашу країну, і за людей, які захищають Україну. Тому команда матиме позамежну самовіддачу. А з яким рахунком завершиться матч – покаже лише гра.

Гент – на ходу, команда лідирує у чемпіонаті Бельгії. Вони пройшли три раунди кваліфікації та потрапили до групи Ліги конференцій. Ми всіх шануємо, але нікого не боїмося. Зоря готова до цього протистояння", — сказав Кривенцов на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Зоря — Гент відбудеться завтра, 21 вересня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.