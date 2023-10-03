Роман Вантух поділився своїми думками перед грою із Брєйдабліком.
Роман Вантух, ФК Зоря
03 жовтня 2023, 13:19
Захисник луганської Зорі Роман Вантух прокоментував майбутній матч групового етапу Ліги конференцій проти ісландського Брєйдабліка.
"Складна логістика як мінімум не допомагає. Так, це реалії, які треба приймати. І ні в якому разі не думати, що це якось повинно нам заважати.
Це крута нагода пограти в єврокубках, показати себе, пограти з хорошими командами. На жаль, зараз в Україні граємо за порожніх трибун. Тут є нагода пограти при заповнених, як це було в Празі, це круто. Тому це дрібниці.
Коли почув про Ісландію — одразу подумав, що це будуть високі, потужні хлопці. А побачив їхні голи у ворота Маккабі, помітив, що команда здорово комбінує, працює круто з м’ячем. Ми ще не зовсім розбирали їх, буду мати більше уявлення про них протягом наступних двох днів. Але це команда, яка вміє грати у футбол.
Можливо, Гент був фаворитом, а ісландці — темна конячка. Але недооцінювати ні в якому разі не можна", — сказав Вантух в інтерв'ю клубній прес-службі.
Нагадаємо, матч Брєйдаблік — Зоря відбудеться у четвер, 5 жовтня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.