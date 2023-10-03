Ліга конференцій

Роман Вантух поділився своїми думками перед грою із Брєйдабліком.

Захисник луганської Зорі Роман Вантух прокоментував майбутній матч групового етапу Ліги конференцій проти ісландського Брєйдабліка.

"Складна логістика як мінімум не допомагає. Так, це реалії, які треба приймати. І ні в якому разі не думати, що це якось повинно нам заважати.

Це крута нагода пограти в єврокубках, показати себе, пограти з хорошими командами. На жаль, зараз в Україні граємо за порожніх трибун. Тут є нагода пограти при заповнених, як це було в Празі, це круто. Тому це дрібниці.

Коли почув про Ісландію — одразу подумав, що це будуть високі, потужні хлопці. А побачив їхні голи у ворота Маккабі, помітив, що команда здорово комбінує, працює круто з м’ячем. Ми ще не зовсім розбирали їх, буду мати більше уявлення про них протягом наступних двох днів. Але це команда, яка вміє грати у футбол.

Можливо, Гент був фаворитом, а ісландці — темна конячка. Але недооцінювати ні в якому разі не можна", — сказав Вантух в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, матч Брєйдаблік — Зоря відбудеться у четвер, 5 жовтня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.