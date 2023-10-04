Ліга конференцій

Єврокубкова зустріч пройде 5 жовтня.

Стала відома суддівська бригада арбітрів, яка обслужить матч другого туру групового етапу Ліги конференцій між ісландським Брєйдабліком та луганською Зорею.

Головним арбітром матчу буде Александр Ставрєв із Північної Македонії. Його помічниками будуть Деян Костадінов та Куштрім Ліка. Резервний рефері — Ігор Стойчевский.

За систему ВАР відповідатиме німець Гарм Осмерс, а його асистентом призначено Франциску Вільдфоєр з Німеччини.

Нагадаємо, матч Брєйдаблік — Зоря відбудеться завтра, 5 жовтня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.