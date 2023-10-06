Ліга конференцій

Автор переможного голу поділився своїми емоціями після гри із Брєйдабліком.

Нападник луганської Зорі Ігор Горбач прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру групового етапу Ліги конференцій проти ісландського Брєйдабліка (1:0), в якому він став автором єдиного та переможного голу.

"Матч був важкий. Дуже багато витратили сил. Я дуже радий, що зміг забити гол. Перемогли у такому важкому матчі. Я думаю, що результатом задоволені, але щодо гри ще є претензії, особливо у другому таймі.

Ми готувалися до важкої гри, але під час матчу вони мали зміни. Правий захисник заходив у центр, і це нас трохи збивало з пантелику. Але ми справлялися із цим.

Одразу налаштовувалися на таку гру. На те, що буде бій. Головне, що ми перемогли!", – наводить слова Горбача прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брєйдаблік — Зоря.