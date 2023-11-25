Наставник луганської команди поділився своїми думками перед грою з Маккабі Тель-Авів.
Юрій Коваль, ФК Зоря
25 листопада 2023, 14:20
Виконувач обов'язків головного тренера луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував майбутній матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій проти Маккабі Тель-Авів.
"Почну з того, що на жаль, в Україні та Ізраїлі йде війна. Наші країни показують мужність та боротьбу. Сподіваюся та бачу по обличчях хлопців, що вони готові вийти на поле та боротися.
Який буде результат невідомо. Футбол — непередбачуваний вид спорту. Але те, що ми будемо намагатися зіграти, використовуючи наші сильні сторони — це факт.
Для нас зараз ключові всі ігри — і в Лізі конференцій, і в чемпіонаті. Турнірна таблиця дає нам змогу боротися за єврокубкову весну, а в чемпіонаті треба підніматися вище. Місце, на якому ми зараз знаходимось в чемпіонаті — некомфортне для нас, мʼяко кажучі. Це місце не відповідає імені Зорі.
Судячи з іскор на тренуванні, всі готові боротися та досягати результату", - наводить слова Коваля прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Маккабі Тель-Авів — Зоря відбудеться сьогодні, 25 листопада, о 17:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.