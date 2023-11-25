Ліга конференцій

Хавбек луганського клубу поділився своїми думками перед грою з Маккабі Тель-Авів.

Півзахисник луганської Зорі Петар Мічін прокоментував майбутній матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій проти Маккабі Тель-Авів.

"Сподіваюся, що нас чекатиме інша гра, ніж була в Польщі. Будемо намагатися грати також на атаку, створювати моменти та реалізовувати їх. Ми створили багато шансів у першому матчі, але не забили стільки, скільки мали забивати. Вірю, що зможемо виправити ситуацію.

Також, сподіваюся, що в обороні ця гра для нас буде кращою і ми не припустимося помилок. Пропустили три мʼячі після трьох навісів – це неприпустимо. Треба уважніше грати в обороні та реалізовувати власні моменти", - наводить слова Мічіна прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Маккабі Тель-Авів — Зоря відбудеться сьогодні, 25 листопада, о 17:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.