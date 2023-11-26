Ліга конференцій

Керманич луганського колективу прокоментував поразку від Маккабі Тель-Авів.

Луганська Зоря напередодні поступилась ізраїльському Маккабі Тель-Авів у рамках перенесеного гостьового матчу третього туру Ліги конференцій УЄФА.

Маккабі Тель-Авів — Зоря 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Після завершення гри тимчасово виконуючий обов’язки головного тренера "мужиків" Юрій Коваль прокоментував події на футбольному полі.

"Кожен грає так, як дозволяє суперник. Маккабі — досвідчена, кваліфікована команда. Не дарма вона лідер у власному чемпіонаті.

У них були проблеми перед першою грою, але зараз вони вже набрали темп. Плюс повернулися збірники. Кваліфікація гравців досить висока.

Ми спробували, ураховуючи нашу гру в обороні, стримати суперника. Сталося так, що це не вдалося нам зробити. Пропустили гол наприкінці першого тайму. Не увійшли в гри на початку другої половини. Потім пропустили необов’язковий другий м’яч.

Але треба подякувати й хлопцям. Ті гравці, котрі вийшли на заміну та ті, хто був на полі, зуміли перелаштуватися, показати характер Зорі та боролись до кінця. Цей матч можна занести нам до активу за самовіддачу. Є претензії до майстерності, до гри по позиціях, по якимось ще моментам, але претензій до бажання та характеру немає.

Виграти цю гру ми не зуміли б, а ось зіграти внічию могли. Треба далі працювати. Є психологічний тиск, ігри в єврокубках — зовсім інше напруження. Тим не менш, шанси є і ми будемо боротися до кінця.

Радий за тих, хто вийшов на заміну. Їм удалось освіжити гру. Плюс ті, хто був на полі також показали себе. Повторюся — кожен грає так, як дозволяє суперник. У нас були напівмоменти в першому таймі. Оборонялись у середньому блоці. Гра непередбачувана.

Коли ситуація більш-менш стабілізувалася, ми повірили в себе та мали можливість зіграти внічию. Мені ця зустріч нагадала матч проти Феєнорда, коли програвали 0:3, потім зуміли зрівняти рахунок, але на останніх хвилинах пропустили четвертий м’яч.

Тішить те, що не дивлячись на ситуацію на полі, ми боремося до кінця. Щоб сказати хто додав протягом матчу, а хто ні — треба проаналізувати гру, подивитись показники як всієї команди, так й окремих гравців", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря зіграє гостьовий матч проти бельгійського Гента.