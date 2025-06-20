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Руслан Ротань провів перші тренування з житомирською командою.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував старт тренувального процесу з житомирською командою у рамках підготовки до нового сезону, який розпочнеться з кваліфікації Ліги конференцій.

"В нашій роботі завжди важко. Але коли приймаєш нову команду, коли доносиш свою ідею – це дійсно важко, тому що дуже багато інформації для гравців. І в них, скажемо так, відбувається такий вибух мозку. Ну це нормально, так. Це нормально, тому що вони приймають цю інформацію і переварюють. Десь роблять помилки – але ми це прекрасно розуміємо. І нам потрібно через це пройти.

Тому тут ми повинні бути спокійні, ми повинні зберігати концентрацію, доносити інформацію, поправляти. Трошки коригування робити в тренуванні, десь більше часу приділяти на пояснення. Але цей час потрібно, скажемо так, дати хлопцям, щоб вони зрозуміли. Тому що дійсно інформації дуже багато. Сьогодні в нас було тренування, спрямоване на оборону. Завтра також буде багато інформації, що стосується атаки.

Тому це якраз час, коли вони повинні бути концентровані, повинні все це, скажемо так, як губка вбирати. Тому що ця інформація буде корисна – в першу чергу для них, для нас, щоб ми були кращі вже завтра. Часу у нас багато нема. Ви знаєте, що в нас вже є сьогодні суперники, які можуть нам попастись в Лізі конференцій. Тому часу немає.

Найперше – оборона. Нам потрібно зрозуміти один одного, тому що це структура, це принципи гри в обороні. Якраз про це ми сьогодні говорили з командою. Це важко, так. Тому що був один тренер, прийшов другий. Стару інформацію потрібно залишити, нову – взяти. І десь у такий час в хлопців є перенавантаження. Але це нормальні процеси у футболі. Хто більш професійний – той проходить цю адаптацію трохи швидше.

По ізраїльтянам – ви знаєте ситуацію. У них повітряний простір закритий, і вони не можуть дістатись до нас поки що. По Батісті – є певні проблеми. Я так зрозумів, він боїться до нас їхати. Я не знаю, через що саме. На збори в Австрії він повинен приїхати, так. Йому потрібен час. Гуцуляку теж потрібно відновитись – був важкий сезон, був у збірній. Тому ми даємо час, щоб він відновився, побув із рідними, і з новими силами прийшов до нас.

Ліга конференцій? Ну, скажемо так, усі оцінюють шанси, бо Борац минулого сезону дійшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Це дійсно міцна команда, мабуть, вони сильніші. Але у футболі все буває. Ми вже концентруємося на обох клубах – будемо отримувати інформацію від аналітиків, готуватись. А там як буде. Бо на папері – це Борац, а у футболі може бути все навпаки.

Часу дуже мало, але це наша робота. Нам завжди дуже мало часу. Тому ми якраз цей час використовуємо як сьогодні – тренування трошки довше, і теорія довше, і тренування. Це нормально. Тому що багато інформації – її потрібно донести, щоб цей наступний період пішов нам на користь", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

Раніше стали відомі суперники Олександрії та Полісся у кваліфікації Ліги конференцій.