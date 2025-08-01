Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів Полісся в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Поразку від андоррського колективу тиждень тому не зрозумів та не сприйняв ніхто. Бо неможливо звикнути до такого, при всій повазі до суперника, який насправді є дуже цікавим і грає в розумний футбол у межах власних можливостей. Саме тому житомирське Полісся й отримало стільки критики після першої гри.

Але ця хвиля не потопила команду Руслана Ротаня, а навпаки піднесла її настрій настільки, що всі помилки тієї гри були виправлені, і зрештою "вовки" пробились до наступного раунду, чого ми від них і очікували. Та й сама гра у їхньому виконанні була якісно іншого рівня.

Football.ua оцінює гру футболістів Полісся у матчі на стадіоні Федерації Футболу Андорри (за 10-бальною шкалою).

Полісся Житомир



Олег Кудрик — 6,5. Значно більше роботи було у воротаря Полісся тиждень тому, коли в його команди гра не пішла, а от у суперників виходило чи не все. Цього разу лише два удари в площину, один із яких завершився голом. Але м’яч Моурело, який у підсумку чомусь переписали на автогол Крушинського, хоча удар і так заходив у ворота, був достатньо складним, щоб Кудрик із ним не впорався. У решті епізодів гра голкіпера була надійною.

Богдан Михайліченко — 7,5. Успішний пресинг перед чужим штрафним на початку гри, і одразу результат — Михайліченко поклав цілком симпатичний м’яч у сітку воріт суперників. І на цьому ситуативно правий захисник Полісся не зупинився, продовжуючи тиснути на суперників та, що зрештою вони в першому таймі взагалі відмовлялись ходити вперед через його край поля. У другому ж таймі помилок стало трохи більше, одна з них — призвела до непотрібної картки.

Сергій Чоботенко (7,0) — Едуард Сарапій (7,0) — 7,0. Гарна гра й від пари центральний захисників житомирян, один із яких, Чоботенко, навіть устигав ходити на стандарти до чужого штрафного й пробивати через себе. Оборону Полісся жорстко прокотили лише одного разу при цьому — у епізоді з пропущеним м’ячем, але там усе почалось з обрізки в центрі поля, тож захисники впали лише в якості останньої перепони.

Борис Крушинський — 6,5. На рахунок лівого захисника "вовків" записали автогол, який у принципі можна не сприймати, бо там була спроба врятувати ворота в безвиході. І при цьому Борис весь матч провів на позиції, яка взагалі не є для нього притаманною, тому помилки різного штибу, а вони були, немає чого приховувати, були викликані саме цим. Невідомо, що прагне бачити Ротань від свого підопічного, але якщо це роль захисника, то доведеться ще багато над чим працювати.

Ярослав Караман — 6,5. Молодого центрального півзахисника Руслан Петрович поставив із перших хвилин вигризати м’ячі в центрі поля, і оскільки це як хліб для ігрового стилю Ярослава, то він із цим упорався дуже легко. Але не довго. Бо за перший тайм Караман устиг як суперника на картку посадити, так і сам заробити в боротьбі, а отже тримати гарячого гравця на полі після перерви проти технічного суперника було б необачним.

Руслан Бабенко — 7,0. Опорнику Полісся проти такого рухливого суперника було важкувато виконувати притаманну йому роботу, що зрештою призвело до картки посеред другого тайму та заміни одразу після цього, але Бабенко від своїх обов’язків не відмовлявся. Виходило при цьому значно краще, аніж тиждень тому, як і у команди загалом. Але попередження стало вже другим у кваліфікації, тож доведеться брати павзу у міжнародних виступах на тиждень.

Олександр Андрієвський — 7,5. Із трійки центральних півзахисників Полісся Андрієвського можна було спокійно зареєструвати в чужому штрафному, бо та кількість епізодів, де він намагався завершувати атаки, насправді вражала. Зрештою, забитому м’ячу ніхто й не здивувався, а коментатор гри навіть переплутав Олександра з його тезкою Філіпповим. І це не дивно — така роль цього вечора була в півзахисника.

Олексій Гуцуляк — 7,5. Матч без результативних дій для одного з провідних гравців житомирян уже якось не сприймається, але справжня сила Гуцуляка цього вечора була в тому, що він тримав на собі увагу двох-трьох суперників на фланзі, і тоді решта партнерів могла спокійно подихати. А десь знайти момент підставити ігрову частину тіла й спрямувати м’яч у кульмінацію атаки Олексій завжди вмів.

Олександр Філіппов — 7,0. Важкуватий початок виступів за новий клуб для форварда, але він уже із забитим м’ячем. Причому в притаманному для нього стилі — знайшов вільний квадратний метр у чужому штрафному в метушні — підставив ногу — гол. Більшого й не треба в такій грі.

Олександр Назаренко — 8,0. Той випадок, коли лівий вінгер Полісся був у затінку більшу частину матчу, бо суперники не надто дозволяли щось робити, але коли зайшла мова про контратаки, то Санта-Коломі довелось просто виймати м’ячі із сітки власних воріт. Півтора асисти за гру, бо Андрієвський міг і з першої спроби переграти воротаря.

Томер Йосефі — 7,5. Вийшов на поле по перерві для підсилення атаки — за дві хвилини потому вже з асистом. Підсилив так підсилив. Якісна гра від ізраїльського легіонера, який виконав настанови власного тренера. Хоча й попередження наприкінці гри також не було обов’язково отримувати в контексті подальшого шляху.

Таллес Коста — 7,0. Із перших хвилин Ротань не ризикнув використовувати легіонерів узагалі, але голи треба було дати по гальмам дуже технічному центру поля суперників, то Таллес якісно зумів із цим упоратись.

Микола Гайдучик — 7,0. Ще один новачок Полісся на вістрі атаки, у якого в цьому сезоні буде дуже й дуже цікава конкуренція за позицію проти досвідченого Філіппова. Але якщо Гайдучик збереже свою спрагу до голів зразка виступів за Верес, то проблем особливих у нього не має бути. Цього разу він добряче підобідав (або повечеряв, що більш відповідає часу початку матчу) перед порожніми воротами під час передачі Назаренка.

Максим Мельниченко, Андре Гонсалвеш — появи на полі молодих українця та легіонера, які не мали часу й на той момент особливої потреби вплинути на гру.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.