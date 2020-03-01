Три игрока Пьянесы из Серии С заразились коронавирусом.
Футболисты Ювентуса U-23, ФК Ювентус
01 марта 2020, 18:23
Тренировки молодежной команды Ювентуса в срочном порядке были приостановлены из-за симптомов на коронавирус, которые появились у трех игроков футбольного клуба Пьянеса из Серии С, сообщает официальный сайт туринцев.
Ювентус U-23 провел поединок против Пьянесы (1:0) 23 февраля, поэтому руководство "старой синьоры" приняло решение отправить своих футболистов на временный карантин в профилактических целях.
Отмечается, что за шесть последних дней ни один игрок Ювентуса не показал симптомов заражения коронавирусом, однако все игроки по-прежнему находятся под пристальным медицинским наблюдением.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Италии перенесли большинство поединков 26-го тура Серии А, включая Ювентус — Интер.
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