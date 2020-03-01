Италия

Три игрока Пьянесы из Серии С заразились коронавирусом.

Тренировки молодежной команды Ювентуса в срочном порядке были приостановлены из-за симптомов на коронавирус, которые появились у трех игроков футбольного клуба Пьянеса из Серии С, сообщает официальный сайт туринцев.

Ювентус U-23 провел поединок против Пьянесы (1:0) 23 февраля, поэтому руководство "старой синьоры" приняло решение отправить своих футболистов на временный карантин в профилактических целях.

Отмечается, что за шесть последних дней ни один игрок Ювентуса не показал симптомов заражения коронавирусом, однако все игроки по-прежнему находятся под пристальным медицинским наблюдением.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Италии перенесли большинство поединков 26-го тура Серии А, включая Ювентус — Интер.

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