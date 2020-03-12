Другое

Сборные Украины (U-19, юноши) и (U-17, юноши и девушки) не сыграют решающие отборочные матчи чемпионатов Европы.

В связи с эпидемией коронавируса УЕФА принял решение отложить элит-раунды отборочных турниров чемпионата Европы — сообщает официальный сайт УАФ.

В этих турнирах должны были принять участие юношеские сборные (U-19 и U-17) и сборная девушек (U-17).

Соревнования должны были пройти между 14 марта и 14 апреля в Дании, Турции и Норвегии соответственно.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.