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Товарищеский поединок между двумя командами не состоится.

Официальный сайт Немецкого футбольного союза сообщил, что товарищеская встреча между Германией и Италией не состоится.

Власти Нюрнберга запретили массовые мероприятия, где будет более 100 человек из-за угрозы коронавируса.

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Учитывая игроков обеих команд, организаторов и представителей СМИ, на матче ожидалось более 100 человек.

Отметим, что изначально встреча должна была пройти при закрытых трибунах.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.

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