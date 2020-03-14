Товарищеский поединок между двумя командами не состоится.
Стадион в Нюрнберге, dfb.de
14 марта 2020, 01:20
Официальный сайт Немецкого футбольного союза сообщил, что товарищеская встреча между Германией и Италией не состоится.
Власти Нюрнберга запретили массовые мероприятия, где будет более 100 человек из-за угрозы коронавируса.
Читайте также: Коронавирус: что это и как он влияет на футбол
Учитывая игроков обеих команд, организаторов и представителей СМИ, на матче ожидалось более 100 человек.
Отметим, что изначально встреча должна была пройти при закрытых трибунах.
Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.