Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий — о предстоящих товарищеских поединках "сине-желтых".
Юрий Записоцкий, фото: Скриншот
14 марта 2020, 01:51
На данный момент все остается в силе, однако ситуация может измениться в кратчайшие сроки.
"Вопрос номер один – эта два ближайших матча сборной. Пока что они запланированы, мы готовимся к их проведению в закрытом режиме, без болельщиков".
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"Если будет другое решение УЕФА, правительства Франции или Польши, мы будем оперативно на них реагировать, — сказал Юрий Записоцкий в эфире программы Футбол NEWS.
Напомним, что матч с Францией должен состояться 27 марта, а против Польши – 31-го.
Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
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