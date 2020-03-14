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Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий — о предстоящих товарищеских поединках "сине-желтых".

На данный момент все остается в силе, однако ситуация может измениться в кратчайшие сроки.

"Вопрос номер один – эта два ближайших матча сборной. Пока что они запланированы, мы готовимся к их проведению в закрытом режиме, без болельщиков".

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"Если будет другое решение УЕФА, правительства Франции или Польши, мы будем оперативно на них реагировать, — сказал Юрий Записоцкий в эфире программы Футбол NEWS.

Напомним, что матч с Францией должен состояться 27 марта, а против Польши – 31-го.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.

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