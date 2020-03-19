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Вслед за Англией аналогичный шаг пошли ее северные соседи.

Футбольная ассоциация Шотландии отложила возобновление футбольных турниров в стране как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса – сообщает ВВС.

Также в Шотландии создана Объединеная рабочая группа, составленная из представителей футбольных лиг и ассоциации, которая будет следить за развитием событий вокруг COVID-19 и определит точную дату, когда возобновление турниров будет безопасно.

Чемпионат Шотландии прервали накануне дерби между Рейнджерс и Селтиком.

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