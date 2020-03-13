Другое

Шотландское дерби между Рейнджерс и Селтик отменено.

Федерации футбола Шотландии и Литвы сообщили о временной отмене поединков своих чемпионатов в связи со стремительным распространением коронавируса в Европе.

Данное решение было принято из-за многочисленных заражений, в том числе и в мира спорта. Например, в Англии заболел главный тренер Арсенала Микель Артета, в Челси болезнь поразила Каллума Хадсона-Одои, а в Лестере у трех игроков были обнаружены симптомы. И это лишь одни из самых известных случаев.

Стоит отметить, что из-за переноса матчей чемпионата Шотландии отменили и всеми известное дерби между Рейнджерс и Селтиком, которое было запланировано на 15 марта.

Напомним, что ранее розыгрыши футбольных чемпионатов остановили Италия, Испания, Нидерланды,

Франция, Португалия, Англия и другие страны.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.