Шотландское дерби между Рейнджерс и Селтик отменено.
Рейнджерс - Селтик, Getty Images
13 марта 2020, 16:03
Федерации футбола Шотландии и Литвы сообщили о временной отмене поединков своих чемпионатов в связи со стремительным распространением коронавируса в Европе.
Данное решение было принято из-за многочисленных заражений, в том числе и в мира спорта. Например, в Англии заболел главный тренер Арсенала Микель Артета, в Челси болезнь поразила Каллума Хадсона-Одои, а в Лестере у трех игроков были обнаружены симптомы. И это лишь одни из самых известных случаев.
Стоит отметить, что из-за переноса матчей чемпионата Шотландии отменили и всеми известное дерби между Рейнджерс и Селтиком, которое было запланировано на 15 марта.
Напомним, что ранее розыгрыши футбольных чемпионатов остановили Италия, Испания, Нидерланды,
Франция, Португалия, Англия и другие страны.
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