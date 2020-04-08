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Члены национальной сборной Швейцарии отказались от части положенных им выплат от футбольной ассоциации страны.

Более миллиона швейцарских франков, запланированных в качестве выплат тренеру национальной сборной и ее игрокам, пойдут на борьбу с коронавирусом — сообщил официальный сайт Швейцарской футбольной ассоциации.

"Команда быстро и единогласно приняла это решение, – сообщил капитан сборной Штефан Лихтштайнер, – Мы можем внести свой вклад в доброе дело — и мы сделаем это".

"В сложные моменты жизни, как и во время матчей, мы должны быть едины, – сказал главный тренер Владимир Петкович. – Только объединившись, мы сможем одержать победу".

Ранее сообщалось, что президент Швейцарской ассоциации футбола Доминик Блан заболел COVID-19.

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