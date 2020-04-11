Организаторы не будут проводить товарищеский турнир.
Матч Реал - Бавария в рамках МКЧ-2019, Getty Images
11 апреля 2020, 07:37
Товарищеский турнир Международный кубок чемпионов не состоится летом из-за пандемии коронавируса.
Организаторы соревнований, в которых принимали участие ведущие европейские клубы, были вынуждены отменить их из-за сложившейся ситуации.
"Здоровье и безопасность игроков, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в наших матчах, всегда имеют первостепенное значение. Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения и неопределенность с календарем игр международного футбола, учитывая, что европейские лиги и еврокубки могут проводиться в августе, означают, что планирование мужского Международного кубка чемпионов этим летом является неосуществимым", – говорится в заявлении организаторов турнира в твиттере.
Ранее сообщалось, что УЕФА призвал лиги не завершать сезон досрочно.
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