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Европейский футбольный союз намерен завершить сезон-2019/20 в "стандартном" режиме.

Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, УЕФА по-прежнему намерен завершить сезон-2019/20 пусть и с задержкой, но в привычном режиме, поэтому настоятельно рекомендует национальным ассоциациям доиграть чемпионаты в высших дивизионах и определить победителей кубковых турниров — сообщает официальный сайт УЕФА.

При этом в экстренных случаях, которые будут обговариваться каждый отдельно, УЕФА может сделать исключение.

Европейский футбольный союз выдвинул подобное требование с целью четко определить всех участников евросезона-2020/2021.

Ранее сообщалось, что уже 9 мая может возобновиться чемпионат Германии, а вслед за ним начнут играть Австрия и Чехия.

При этом специальная рабочая группа УЕФА разработала несколько вариантов календаря для завершения сезона с учетом национальных и еврокубковых турниров, а также матчей сборных, которые разослала всем 55-ти членам Европейского футбольного союза.

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