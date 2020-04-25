Другое

Тренер Пеньяроля Диего Форлан опроверг слухи о том, что он был категорически против снижения зарплаты из-за коронавируса.

Экс-звезда Манчестер Юнайтед, Вильярреала, Атлетико и сборной Уругвая Диего Форлан утверждает, что его несправедливо оклеветали.

"Не знаю, откуда пошли эти слухи, – цитирует тренера Пеньяроля Corriere dello Sport. – Еще месяц назад я встретился с вице-президентом клуба. Он рассказал мне о сложившейся ситуации, а я сказал, что хочу, чтобы зарплаты получали и мои подопечные, и сотрудники клуба и я. Но я сказал, что готов во время кризиса получать столько, сколько клуб сможет мне платить. Не было речи ни о полном отказе от зарплаты, ни о требовании платить ее в полном объеме".

40-летний Форлан возглавил Пеньяроль в декабре 2019 года — это первый тренерский опыт для бывшего нападающего Индепендьенте (91 матч во всех турнирах, 40 голов), Манчестер Юнайтед (98, 17), Вильярреала (128, 59), Атлетико (196, 96), Интера (20, 2), Интернасьонала (55, 22), Серезо Осаки (45, 19), Пеньяроля (34, 8), Мумбаи Сити (12, 5), Китчи (14, 6) и национальной сборной Уругвая (112, 36).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.