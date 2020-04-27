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Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.

Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Знакомясь с отзывами наших читателей под материалом предыдущей недели, хотелось бы отметить, что действительно многие достойные шутки не попадают в еженедельную рубрику. Почему? Политические, достаточно "черные" шутки и те, которые не соответствуют нормам морали — мы будем обходить стороной.

Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Оказывается, в 2013-м донецкий Шахтер хотел подписать Джанлуиджи Буффона, но не получилось. Об этом рассказал легендарный тренер "горняков" Мирча Луческу.

Наши читатели сразу же попробовали разобраться, почему же дончане так и не подписали одного из лучших вратарей в мировом футболе:

А также попытались предугадать, как бы сложилась его дальнейшая судьба:

Манчестер Юнайтед намерен подписать Жоау Фелиша. По крайне мере, об этом утверждает Le10Sport.

С данным комментарием трудно поспорить:

УЕФА намерен отменить систему VAR в оставшихся матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, ссылаясь на обеспечение безопасности арбитров, которые должны находиться в специальной комнате.

Некоторые фанаты футбола по своему понимают логику принятия данного решения:

И действительно...

ПСЖ хотел подписать Бензема прошлым летом, но парижанам не удалось убедить Реал отпустить форварда.

Неймар выдохнул:

Хавбек Александрии Дмитрий Шастал признался, что благодаря карантину скоро станет "настоящим садовником".

В четверг мы опубликовали материал о десяти громких конфликтах в современном футболе, рассказав подробно о каждом выбранном нами эпизоде.

Совершенно ожидаемой была критика наших читателей по поводу того, что мы не внесли в подборку тот или иной конфликт.

Но вот самым "болезненным" обвинением было следующее высказывание:

Уже все в курсе батла между Рафаиловым и Александром Поворознюком? Нет? Тогда предлагаем ознакомиться с их информационной войной подробнее. В крайнем своем высказывании бывший гендиректор Зари, кажется, окончательно перешел "на личности":

Наши читали, после таких высказываний Рафаилова, начинают переживать за здоровье Сергея Васильевича:

А кто-то проектирует разборки Рафаилова и Поворознюка на киноленту под названием "Кровь и бетон":

Следующий комментарий хоть и не относится к разряду "юмористических", но нам хочется воспользоваться ситуацией и поблагодарить за данный фидбек. Особенно про "любимый сайт"!

Марис Верпаковскис вспомнил свой период выступлений за киевское Динамо, признавшись: "Для меня Динамо поначалу было каким-то космосом". Также латвиец отметил работу тогдашнего наставника "бело-синих" Алексея Михайличенко.

Бывший президент харьковского Металлиста Александр Ярославский вспомнил период, когда становился у руля клуба, подкрепив это следующей фразой: "Когда мы с Маркевичем впервые приехали на базу, едва ли не крысы прыгали по плечам".

Фанаты Манчестер Юнайтед сразу проводят аналогии со своим любимым клубом.

В свою очередь, Мирон Маркевич также обратился к ностальгии и вспомнил свой Металлист, заявив: "У нынешних Шахтера и Динамо не было бы шансов против Металлиста сезона-2012/13".

В свою очередь, наш читатель поделился своим мнением об оппоненте киевского Динамо:

А один фанат "бело-синих" защитил родной клуб и ответил Мирону Богдановичу:

25 апреля легенде киевского Динамо и сборной Украины Олегу Гусеву исполнилось 37 лет, в честь чего мы предложили нашим читателям пройти тест о футболисте.

Наши пользователи подсказали нам, какой вопрос мы забыли вставить в тест:

Другой пользователь предложил в будущем провести аналогичный тест по наставнику сборной Германии Йоахиму Леву:

Бразилец Сисиньо вспомнил чемпионат мира-2006, когда его сборная вылетела в 1/4 финала от будущего финалиста турнира сборной Франции. По словам экс-защитника "пентакампеонов", после поединка в раздевалку бразильцев зашел Зинедин Зидан, которого... зубастик Роналдо попросил выйти из раздевалки.

Однако фанаты футбола считают, что провал Бразилии в 2014-м (поражение от Германии 1:7) должен быть более болезненным для них:

В шестом туре Высшей лиги Беларуси солигорский Шахтер Юрия Вернидуба на выезде обыграл брестское Динамо Милевского, Нойока и Хачериди.

Ни слова больше:

Барселона в своих социальных сетях продолжает подбирать для своих болельщиков контент, который будет приятен "сине-гранатовым" любителям футбола. В очередной подборке пресс-служба Барсы опубликовала нарезку лучших голов со штрафных ударов, в которую также попал гол Лионеля Месси в ворота Александра Шовковского в 2009 году.

Один из читателей объяснил, каким образом Лео удалось поразить ворота Динамо:

Гонсало Игуаин признался, что в 2014-м, после проигранного финала Чемпионата мира, раздумывал над завершением карьеры, однако его мать запретила ему это делать.

Но по неподтвержденной информации, Игуаин думал завершить карьеру в 2015-м, когда его Наполи не сумело пройти Днепр в полуфинале Лиги Европы:

Вадим Адаменко, Football.ua