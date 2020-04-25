Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о человеке, который больше 15 лет ассоциировался с киевским клубом.

Ничто не вечно под луной — уже и Олег Гусев празднует 38-й год день рождения. Невероятно долго краек киевского Динамо был одним из главных символов украинского футбола: между его первым и последним матчем за сборную прошло 13 лет, в Динамо он продержался без малого полтора десятилетия.



В честь легенды киевского Динамо и сборной мы подготовили онлайн-викторину



Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.

Горка Элустондо

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