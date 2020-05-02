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Вице-президент ФИФА и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни рассказал о планах Международной федерации футбола.

ФИФА занимается вопросом об изменении общего принципа мирового футбольного календаря — сообщает Tuttosport.

"В связи с пандемией COVID-19 ФИФА вынуждена изменить некоторые свои принципы, – цитирует слова вице-президента Международной федерации футбола и президента КОНКАКАФ Виктора Монтальяни, сказанные во время интервью радио Sport, итальянское издание. – Сейчас решение о прекращении или возобновлении футбольного сезона принимают государственные органы, и ФИФА, категорически не принимавшая вмешательство властей в футбольные дела, не спорит с этим. Это вынужденная временная мера, но есть и другие изменения, которые могут быть введены".

"Например, основные даты футбольного календаря. Вместо традиционной схемы осень-весна, за основу может быть принята годовая календарная система, то есть весна-осень. Учитывая, что чемпионат мира 2022 года будет проведен в Катаре в ноябре-декабре, возможно, стоит задуматься о том, чтобы сделать это на постоянной основе. К примеру, у нас, в КОНКАКАФ, сезоны в странах Северной Америки проходят в течение календарного года, и это не приносит никаких трудностей. Не думаю, что это станет проблемой для Европы, Африки и других".

Ранее сообщалось, что ФИФА изменит некоторые свои правила в условиях пандемии, а также поможет национальным ассоциациям преодолеть ее последствия.

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