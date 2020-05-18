Другое 18 мая 2020, 18:11 Даты доигровки еврокубков и города, где пройдет Евро-2020, определятся 17 июня Заседание исполкома УЕФА, на котором должны были решаться эти вопросы, отложено. Фото УЕФА 18 мая 2020, 18:11 Заседание исполкома УЕФА, намеченное на 27 мая, перенесено на 17 июня — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза. Такое решение принято по причине некоторых вопросов, решение по которым должен принять исполком, но они еще находятся в процессе обсуждения. Это касается городов, в которых должен пройти финальный турнир Евро-2020 и дат проведения не сыгранных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также Европейский футбольный союз дает национальным ассоциациям дополнительное время на решение по поводу возобновления внутренних турниров. Источники Официальный сайт УЕФА Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте