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Заседание исполкома УЕФА, на котором должны были решаться эти вопросы, отложено.

Заседание исполкома УЕФА, намеченное на 27 мая, перенесено на 17 июня — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.

Такое решение принято по причине некоторых вопросов, решение по которым должен принять исполком, но они еще находятся в процессе обсуждения.

Это касается городов, в которых должен пройти финальный турнир Евро-2020 и дат проведения не сыгранных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Также Европейский футбольный союз дает национальным ассоциациям дополнительное время на решение по поводу возобновления внутренних турниров.