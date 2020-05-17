Турция

Турция первой в Европе может допустить болельщиков на трибуны стадионов.

Президент федерации футбола Турции Нихат Оздемир сообщил о планах по возобновлению сезона.

"Наша главная цель — завершить чемпионат на поле, а не в кабинетах, чтобы избежать споров, – цитирует Оздемира Corriere dello Sport. – Во время подготовки к возобновлению сезона будем проводить тестирование как можно чаще. Если будут выявлены положительные случаи — будем помещать игроков на карантин".

"Начнем мы без зрителей, но если все пройдет хорошо, то в июле будем пускать болельщиков на трибуны".

Ранее сообщалось, что турецкая Суперлига должна стартовать 12 июня.