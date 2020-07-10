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Учитывая коронавирусный кризис, спрос на свободных агентов этим летом должен быть еще выше обычного.

Из-за пандемии Covid-19 нынешний сезон растянулся, и многие футболисты продлили истекавшие в конце июня контракты на несколько месяцев. Но были и те, кто не стал подписывать новые договоры: кто-то из-за риска получить травму, а кто-то потому, что уже не был помощником своим клубам.

В этом материале мы рассмотрим десятку тех игроков, которые не связаны контрактными обязательствами уже сейчас.

10. Джо Харт (предыдущий клуб – Бернли)

Матчей в сезоне: 3

Пропущенные голы: 7

Четыре года назад Джо Харт играл в полуфинале Лиги чемпионов, был безоговорочно основным вратарем Манчестер Сити и сборной Англии. Полтора года назад он в последний раз вышел на поле в матче Премьер-лиги за Бернли, пропустил пять голов от Эвертона, и на этом все.

Между Ман Сити и Бернли Джо безуспешно пробовал себя в Торино и Вест Хэме. Скорее всего, в топ-5 чемпионатах мы его уже не увидим. Уже сейчас интерес к Джо приписывают Селтику, и шотландский гранд был бы вполне подходящим вариантом для англичанина. Еще один чемпионат, в котором можно ожидать Харта – MLS: его уровня должно быть достаточно в спортивном плане, а в маркетинговом приглашение футболиста такого калибра – однозначный плюс. Да и матчи чемпионата зачастую собирают многотысячные толпы, что будет огромным преимуществом, когда футбол вернется к нормальной жизни.

9. Эсекьель Гарай (Валенсия)

Матчей в сезоне: 23

Голы: 0

Ассисты: 0

Имя Эсекьеля недавно прогремело на весь мир, когда он заразился коронавирусом, а вот истечение контракта с Валенсией произошло буднично и оказалось практически незамеченным. Положение 33-летнего защитника осложняется тем, что сейчас он лечится после травмы крестообразных связок – возвращение ожидается лишь в августе. Возможно, что руку помощи подаст Бенфика, за которую Эсекьель выступал с 2011 по 2014 год.

8. Натаниэль Клайн (Ливерпуль)

Матчей в сезоне: 0

Голы: 0

Ассисты: 0

Еще один игрок, который был когда-то хорош. Последние несколько сезонов Клайн, если не был травмирован, довольствовался лишь ролью запасного под Трентом Александром-Арнольдом, и даже аренда в Борнмут не особо поправила положение дел. Ливерпуль отпустил игрока с легкой душой, и теперь все еще 29-летний Натаниэль может предпринять еще одну попытку заиграть в клубе попроще из топ-5 чемпионатов либо же сразу отправиться в лигу вроде Турции или MLS.

7. Марио Манджукич (Аль-Духаил)

Матчей в сезоне: 7

Голы: 2

Ассисты: 0

Марио Манджукич расторг контракт с Аль-Духаилом по обоюдному согласию и теперь пользуется серьезным спросом среди европейских команд. Среди претендентов на хорватского нападающего фигурируют Милан, Беневенто и Интер. Антонио Конте ищет сменщика для Ромелу Лукаку, также рассматривая кандидатуру Оливье Жиру.

В Милане, в свою очередь, Манджукич может стать прямой заменой для Златана Ибрагимовича и быть одним из лидеров команды, при этом ведя борьбу за еврокубки — отличный вариант. Что касается Беневенто, то там хорват стать главным человеком в команде, а в атаке все будет идти через него.

6. Даниэль Старридж (Трабзонспор)

Матчей в сезоне: 16

Голы: 7

Ассисты: 4

Еще один бывший игрок Ливерпуля и сборной Англии. Даниэль уже успел попробовать себя за пределами Англии – в турецком Трабзонспоре. На таком уровне Старридж вполне неплох: 7 голов и 4 ассиста в 14 матчах чемпионата и Кубка Турции.

Даниэль стал свободным агентом в начале марта из-за того, что его дисквалифицировали на четыре месяца за нарушение правил ставок. Бан истек, и англичанин снова готов играть, осталось только найти новый клуб. И да, его связывают с переездом в любящую звезд MLS.

5. Райан Фрейзер (Борнмут)

Матчей в сезоне: 32

Голы: 1

Ассисты: 4

По итогам предыдущего сезона Фрейзером всерьез интересовался Арсенал, но Борнмут заломил цену в 50 млн евро. В итоге получился наглядный пример на тему того, как важно вовремя продавать футболистов. Райан записал на свой счет только один гол и четыре ассиста в АПЛ в нынешнем сезоне, а теперь покинул клуб бесплатно.

Goal пишет о том, что Арсенал по-прежнему заинтересован в шотландце, Express сообщает о Тоттенхэме и Кристал Пэлас. Можно ожидать, что за былые заслуги Райан получит контракт в каком-нибудь середняке, но это совсем не то, что могло бы быть год назад.

4. Джефф Хендрик (Бернли)

Матчей в сезоне: 27

Голы: 3

Ассисты: 2

Ирландский полузащитник верой и правдой отслужил четыре года Бернли, а теперь решил попробовать что-то новое. Среди вариантов продолжения карьеры – вполне "рабочий" с Селтиком, а также весьма неожиданные Рома и Милан. Конечно, "россонери" сейчас переживают сложные времена, но все еще это шаг вперед по сравнению с Бернли и в целом интересный опыт, отказаться от которого было бы очень сложно.

3. Маланг Сарр (Ницца)

Матчей в сезоне: 20

Голы: 1

Ассисты: 0

В отличие от многих игроков из этого списка, карьере Маланга Сарра только начинается, и то, что он находится в статусе свободного агента – настоящий джекпот для всех, кроме Ниццы. Интер, Айнтрахт, Лейпциг, Боруссия Менхенгладбах – Малангу определенно будет из чего выбрать и привлекательный спортивный проект, и условия контракта получше.

2. Марио Гетце (Боруссия Д)

Матчей в сезоне: 21

Голы: 3

Ассисты: 1

Если бы кто-тот в первой половине 2013 года сказал фанатам дортмундской Боруссии, что через семь лет Марио Гетце покинет их клуб свободным агентом – наверное, они бы покрутили пальцем у виска. Молодой немец был одним из лидеров клуба, надеждой нации и демонстрировал великолепный футбол. Уже летом он последовал по проторенной дорожке в Мюнхен – благо, не бесплатно, а за 37 млн евро.

Бавария тогда предпочла Гетце не кому-нибудь, а самому Неймару. Слово тогдашнему председателю правления клуба Карлу Хайнцу-Румменигге: "У нас было два варианта, Марио Гетце и Неймар. Решение было приняот во время встречи в Цюрихе с Пепом Гвардиолой, когда погода была плачевной. Я сказал Пепу выглянуть в окно, и он спросил: "Зачем?" Тогда я сказал, чтобы он представил бразильца, который живет у себя на родине при постоянной температуре 30° и приезжает сейчас сюда, когда за окном -6°C".

Хоть Марио в качестве игрока Баварии и стал чемпионом мира в 2014 году, карьера у него в Мюнхене не задалась. В 2016 он вернулся в Дортмунд в попытке ее реанимировать и… снова не показал ничего выдающегося.

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И вот все еще 28-летний полузащитник снова на распутье. Наиболее вероятным вариантом видится переход в Герту, где новый инвестор хочет построить суперклуб, но не исключено и что в этот раз немец все-таки попробует себя за рубежом.

1. Эдинсон Кавани (ПСЖ)

Матчей в сезоне: 22

Голы: 7

Ассисты: 3

Путь Эдинсона Кавани в ПСЖ можно было бы передать синусоидой: пришел в статусе едва ли не лучшего форварда Серии А, оказался на задворках за Златаном Ибрагимовичем, переждал и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, а теперь вот уходит, сыграв жалкие семь матчей в основе в чемпионате Франции (плюс семь выходов на замену).

Уругвайцу уже 33, однако мастерства и опыта ему не занимать. Возможно, он уже не сможет играть в каждом матче, однако все еще способен многое дать любой команде. Поэтому его связывают практически с каждым топ-клубом, которому нужен форвард: Барселона, Интер, Челси, Атлетико. Правда, во всех этих случаях Эдинсона рассматривали скорее как запасной вариант, и пока что до конкретики дело не доходило.

Однако в последнее время виды на Эль Матадора имеет Рома, где конкурентом или партнером Эдинсона был бы на год старший Эдин Джеко. Не исключено, что уругваец согласится перебраться в столицу Италии и снова будет наводить ужас на защитников Серии А, как в старые-добрые времена.