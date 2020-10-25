Легендарный бразилец сдал положительный тест.
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25 октября 2020, 22:29
Роналдиньо получил результат теста на коронавирус — он оказался положительным. Об этом бразилец сообщил в своем Instagram-аккаунте.
"Я сдал тест на COVID-19, результат оказался положительным. Я в порядке, болезнь проходит бессимптомно. Всех обнимаю", — написал Роналдиньо.
Бразилец находился без клуба с 2015 года, покинув Флуминенсе, а в январе 2018-го объявил о завершении карьеры.
Напомним, что Марадона хочет пригласить Роналдиньо в свой клуб.