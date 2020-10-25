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Легендарный бразилец сдал положительный тест.

Роналдиньо получил результат теста на коронавирус — он оказался положительным. Об этом бразилец сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Я сдал тест на COVID-19, результат оказался положительным. Я в порядке, болезнь проходит бессимптомно. Всех обнимаю", — написал Роналдиньо.

Бразилец находился без клуба с 2015 года, покинув Флуминенсе, а в январе 2018-го объявил о завершении карьеры.

Напомним, что Марадона хочет пригласить Роналдиньо в свой клуб.