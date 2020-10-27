Джанни Инфантино отправился на самоизоляцию.
Джанни Инфантино, Getty Images
27 октября 2020, 20:39
Во вторник, 27 октября, президент ФИФА Джанни Инфантино получил положительный результат теста на коронавирус.
"У президента симптомы средней тяжести, – цитирует Sky Sport информацию от ФИФА. – Все, кто пребывал с ним в контакте в последние дни, пройдут тестирование".
Сообщается, что президент ФИФА проведет в изоляции минимум 10 дней.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились игроки Динамо Виталий Миколенко и Георгий Бущан.