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Джанни Инфантино отправился на самоизоляцию.

Во вторник, 27 октября, президент ФИФА Джанни Инфантино получил положительный результат теста на коронавирус.

"У президента симптомы средней тяжести, – цитирует Sky Sport информацию от ФИФА. – Все, кто пребывал с ним в контакте в последние дни, пройдут тестирование".

Сообщается, что президент ФИФА проведет в изоляции минимум 10 дней.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились игроки Динамо Виталий Миколенко и Георгий Бущан.