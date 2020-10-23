Германия

Немецкий полузащитник вновь не сможет играть.

Эмре Джан получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает официальный твиттер-аккаунт Боруссии Д.

У немецкого полузащитника не наблюдаются симптомы болезни, он уже находится на домашней самоизоляции.

Напомним, что футболист лишь недавно вернулся в общую группу "шмелей" после травмы.