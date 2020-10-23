Германия 23 октября 2020, 19:37 Джан сдал положительный тест на коронавирус Немецкий полузащитник вновь не сможет играть. getty images 23 октября 2020, 19:37 Эмре Джан получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает официальный твиттер-аккаунт Боруссии Д. У немецкого полузащитника не наблюдаются симптомы болезни, он уже находится на домашней самоизоляции. Напомним, что футболист лишь недавно вернулся в общую группу "шмелей" после травмы. Люди Эмре Джан Команды Боруссия Д Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте