U-21

В распоряжении Руслана Ротаня перед отборочным матчем Евро-2021 осталось 16 полевых игроков и 3 вратаря.

Перед заключительным поединком отборочного турнира Евро-2021 в составе молодежной сборной произошли существенные изменения — сообщает официальный сайт УАФ.

Как уже сообщалось, Руслану Ротаню пришлось отдать в национальную сборную Георгия Судакова, Сергея Булецу и Александра Назаренко.

На их место тренер сборной Украины (U-21) вызвал полузащитников Богдана Билошевского, Николая Михайленко (оба — Динамо) и Андрея Кравчука (Олимпик).

Однако за день до матча стало известно, что положительные тесты на COVID-19 сдали Александр Сирота, Богдан Милованов и Александр Семилет. Вызывать кого-то на замену этой тройке тренерский штаб счел нецелесообразным, и в распоряжении Ротаня осталось 3 вратаря и 16 полевых игроков.

Вратари: Владислав Кучерук (Колос), Анатолий Трубин, Никита Турбаевский (оба — Шахтер).

Защитники: Кристиан Биловар (Динамо), Владислав Дубинчак (Днепр-1), Игорь Снурницын (Олимпик), Тимур Стецков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (все — Александрия).

Полузащитники: Данило Кравчук (Ворскла), Богдан Билошевский, Николай Михайленко, Владимир Бражко (все — Динамо), Егор Ярмолюк (Днепр-1), Андрей Кравчук (Олимпик), Владимир Якмец (Львов).

Нападающие: Илья Шевцов (Десна), Николай Кухаревич (Рух), Евгений Исаенко (Колос).

Матч Украина (U-21) — Северная Ирландия (U-21) состоится во вторник, 17 ноября на стадионе Колос в Коваливке. Начало в 18:30.

Украинская "молодежка" потеряла все шансы на путевку в финальный турнир.