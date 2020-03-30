Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о наставнике киевлян.

Сегодня, 30 марта 2020 года, празднует день рождения легенда и главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко. По ходу нынешнего сезона он вернулся в центр внимания, сменив на посту Александра Хацкевича, однако мы собрали вопросы о чуть более ранних моментах из жизни Алексея Александровича.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.

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