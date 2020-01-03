Тесты

Football.ua предлагает своим пользователям проверить свои знания стоимости футболистов.

Когда Манчестер Юнайтед несколько лет назад покупал Поля Погба у Ювентуса и заплатил за него 105 миллионов евро, это ужаснуло, наверное, всех любителей футбола. Но уже через год за Неймара было выплачено 222 млн, а на сегодняшний день ни у кого не вызывает удивления слухи о трансферах с ценниками выше 100 млн.

Популярный портал Transfermarkt также подстраивается под нынешние реалии и сейчас оценивает сразу 19 игроков в сумму равную 100 млн или выше (несколько недель назад таких игроков было 20). Football.ua предлагает проверить свои знания и логику, и попробовать назвать всех 19 футболистов с ценником в 100+ млн.

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Василий Войтюк

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