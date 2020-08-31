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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и подискутировать на многие другие темы. Также наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения!

Роберт Левандовски стал первым футболистом, который выиграл требл и стал лучшим бомбардиром во всех турнирах.

Редакция France Football определенно что-то знала:

Главный тренер Интера Антонио Конте стал жертвой мошенника, из-за чего лишился 30,6 миллионов евро.

"Наличные в руки она брать не будет, потому что боится".

Александр Зинченко объяснил свои неоднозначные комментарии и своей жены в адрес главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы после матча Лиги чемпионов против Лиона.

Бенжамен Менди сделает всё, чтобы этого не произошло:

Предупреждён — значит вооружён:

Динамо завоевало Суперкубок Украины-2020, обыграв Шахтер со счетом 3:1.

Это еще хорошо, что Луиш Каштру без шапки был.

Воспользовался правом обратного выкупа?

Главной новостью минувшей недели стало то, что Лионель Месси сообщил руководству Барселоны о желании покинуть клуб на правах свободного агента.

Не выдержал Лео давления от нашего читателя...

...но в Манчестер Сити или ПСЖ.

При этом Барселона ответила Месси, что для расторжения контракта нет юридических оснований.

Или стримером по Fortnite.

Футбольный директор Шахтера Дарио Срна остался недоволен судейством в матче за Суперкубок Украины против Динамо: "Судья не поставил два чистейших пенальти в ворота Динамо".

Судя по последним событиям, не факт, что эта "роль главного" будет в Шахтере:

На что вы все намекаете? Игорь Михайлович, не слушайте.

Обвинительный приговор капитана Манчестер Юнайтед Гарри Магуйра за драку во время отдыха в Греции аннулировали, пока суд не рассмотрит апелляцию и не вынесет новый вердикт.

Я думал, только у нас в стране "VAR" так работает:

Как раз курортный сезон завершился. Деньги должны быть:

Бывший полузащитник сборной Англии Гарет Барри завершил карьеру футболиста в 39 лет.

Президент Торино Урбано Каиро высказался о потенциальном уходе нападающего Андреа Белотти: "Клуб не отпустит Белотти. Это не подлежит обсуждению".

Клубы, правда никому не нужен 26-летний форвард, который забил 22 гола в 44 матчах прошлого сезона? Что за дела?

В Челси забыли, что такое кризис после пандемии коронавируса, подтверждая это подписанием большого количества игроков. Очередным новичком "пенсионеров" стал защитник Тиаго Силва, у которого завершился контракт с ПСЖ.

Когда не пожалел денег на In-Game Editor:

Данная опция действует только на бразильцев?

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу предлагал Атлетико обменять Фелиша на Гризманна.

Играющий президент:

По информации Gazzetta dello Sport, московский Локомотив поборется с Наполи за подписание Николая Матвиенко.

Олимпик арендовал Бенито и Ибрагима Каргбо у киевского Динамо.

Раньше они задавались вопросом "Как я сюда попал?", а теперь...

Арсенал стал обладателем Суперкубка Англии благодаря победе над Ливерпулем по итогам серии пенальти.

"Уважение, уважение, уважение". (с)

Никита Евтушенко, Football.ua