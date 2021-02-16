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Немецкий функционер рассказал о преимуществах возможного изменения турнира.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге поделился мыслями о возможной реформе Лиги чемпионов.

– Вы считаете, что Лига чемпионов с 36 командами, которые проводят по 10 матчей на групповом этапе, действительно будет настолько зрелищна?

– Да. Турнир будет значительно зрелищнее и живее, чем при нынешнем групповом этапе, который в последнее время часто бывает скучным. Лига чемпионов станет интереснее, выйти в плей-офф будет сложнее.

– Не пострадают ли при этом национальные чемпионаты?

– Они всегда будут значимы. Новая Лига чемпионов – это вишенка на торте, но ценность чемпионатов не изменится", – цитирует Румменигге Corriere della Sera.

Ранее Карл-Хайнц Румменигге поделился мыслями о нападающем Ливерпуля Мохамеде Салахе.

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