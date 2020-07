В поединке группового этап МЛС Монрель принимал на своем поле Нью-Инглэнд Революшн и потерпел минимальное поражение.

Главный тренер хозяев Тьерри Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд в память о Джордже Флойде.

Thierry Henry took a knee for the first 8 minutes and 46 seconds of tonight’s game in memory of George Floyd. pic.twitter.com/3n025jVeL5