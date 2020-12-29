Северная Америка

Для этого клубу Дэвида Бекхэма придется выдержать конкуренцию с Нью-Йорк Сити.

Слова Лионеля Месси о том, что он намерен когда-нибудь поиграть в МЛС вновь вдохновили Дэвида Бекхэма вернуться к своим планам пригласить лидера Барселоны в Интер Майами — сообщает AS.

Контракт Месси с Барселоной истекает в июне 2021 года, и капитан не горит желанием его продлевать. Среди реальных претендентов на аргентинца находятся Манчестер Сити и ПСЖ, после чего Лео намерен перебраться поиграть в Северную Америку.

В случае его перехода в Манчестер Сити, владельцы City Football Group, в которую входят манчестерские "горожане", предложат Месси "комплексный" контракт, по которому он какое-то время отыграет в АПЛ, а потом поедет заканчивать карьеру в Нью-Йорк Сити, также входящий в эту группу. Какие условия могут быть с чемпионом Франции пока можно только догадываться.

Что касается совладельца Интер Майами Дэвида Бекхэма, то еще до того, как команда дебютировала в МЛС, легендарный англичанин уже лелеял надежды когда-нибудь объединить в своем детище Месси и Криштиану Роналду.

Правда, со временем он высказался, что аргентинец превосходит по уровню своей гениальности португальца, чем практически поставил крест на планах заполучить своего бывшего одноклубника по Манчестер Юнайтед.

Свою способность приглашать стареющих европейских звезд Бекхэм уже доказал — в его команде играют Гонсало Игуаин и Блез Матюиди (правда, Эдинсон Кавани отказал), но вот сможет ли Интер Майами конкурировать с Нью-Йорк Сити (точнее, со стоящими за ним шейхами)?

Старт сезона 2021 года в МЛС будет зависеть от эпидемиологической ситуации в США и Канаде, но пока планируется на март.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.