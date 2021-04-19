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Изначальная программа заседания была подорвана свежими новостями о новом турнире.

Понедельник, 19 апреля 2021 года, должен был стать праздным днем, на который в период с 9:00 по 14:00 по центральноевропейскому времени было запланировано очередное заседание Исполнительного комитета УЕФА, однако появившаяся накануне информация о создании нового клубного европейского турнира — Суперлиги Европы — заставила функционеров пересмотреть очередность вопросов на повестке дня.

Итак, обсуждение развитие клубных турниров УЕФА на период после 2024 года, новые данные относительно грядущего чемпионата Европы-2020, новые правила и нормативы распределения финансовых средств для мужской и женской Лиги чемпионов на 2021-25 года, процедура назначения хозяев для молодежных первенств 2023-2025 годов и чемпионата Европы-2022 по футзалу U-19, а также утверждение регламентов для Лиги чемпионов, Лиги Европы, Юношеской лиги и Суперкубка УЕФА на 2021-24 года были отложены в долгий ящик.

Все ради того, чтобы определить дальнейшую судьбу 15 клубов-основателей нового турнира, которым (и их футболистам, в частности) грозит запрет на участие во всех турнирах под эгидой как УЕФА, так и ФИФА.

Стоит отметить, что мероприятие пройдет за закрытыми от прессы дверьми, в соответствии с протоколами по защите от распространения COVID-19.

По завершению заседания, нас будет ожидать онлайн-брифинг, на котором будут объявлены результаты переговоров.