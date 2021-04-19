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Президент УЕФА высказался о судьбе футболистах, которые могут сыграть в анонсированном новом еврокубке.

Двенадцать европейских клубов, в число которых вошли Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан, ранее объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги.

Вышеперечисленные команды хотят заменить новым турниром выступления в еврокубках под эгидой УЕФА, однако санкции распространятся и на поединки национальных сборных. Так, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что футболисты из Суперлиги могут забыть об играх за свои сборные.

"Футболисты, которые будут защищать цвета команд из Суперлиги, получат запрет на участие на чемпионатах мира и Европы. Они не смогут выступать за свои национальные сборные", — приводит слова Чеферина журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что клубы, являющиеся основателями Суперлиги, планируют продолжить выступления в национальных первенствах, но Союз европейских футбольных ассоциаций хочет установить запрет и на это. Стоит отметить, что официально анонсированные клубы-участники Суперлиги уже вышли из состава УЕФА и Ассоциации европейских клубов.