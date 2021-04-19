Немецкий клуб не видит смысла в новом соревновании.
Карл-Хайнц Румменигге, getty images
19 апреля 2021, 19:41
Председатель совета Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал создание Суперлиги и отношение немецкого клуба к ней.
"Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникших из-за коронавируса.
Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам", — приводит слова Румменигге официальный сайт Баварии.
Напомним, что ранее президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал Эда Вудворда и Андреа Аньелли за вранье.