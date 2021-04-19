Германия

Немецкий клуб не видит смысла в новом соревновании.

Председатель совета Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал создание Суперлиги и отношение немецкого клуба к ней.

"Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникших из-за коронавируса.

Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам", — приводит слова Румменигге официальный сайт Баварии.

Напомним, что ранее президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал Эда Вудворда и Андреа Аньелли за вранье.