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ФИФПро не одобряет создание Суперлиги, но не согласна с санкциями УЕФА против игроков.

Международный союз футболистов-профессионалов намерен защищать права игроков, интересы которых могут быть ущемлены в разгорающейся войне между созданной Суперлигой и УЕФА.

"Решение о создании Суперлиги ставит игроков и их союзы в непростое положение, – говорится в официальном заявлении организации. – В футболе сложилась сложная система взаимоотношений между всеми участниками процесса, необдуманно нарушать которую сложно чревато последствиями".

«Сейчас европейский футбол оказался на грани хаоса. Главная же задача нашего профсоюза — обеспечить соблюдение прав футболистов, которых мы представляем, а их более 60 тысяч».

«Полная картина ситуации пока неясна, но мы считаем, что решение УЕФА запретить игрокам из Суперлиги выступать за национальные сборные уже представляет серьезное нарушение прав футболистов и мы категорически против этого».

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что чемпионаты мира и Европы будут закрыты для футболистов из клубов Суперлиги.