Другое

Ожидается, что данное известие даст старт аналогичных процессов и в оставшихся коллективах в Италии.

Создание так называемой Суперлиги Европы стало причиной для серьезного скандала во всем футбольном мире, который все еще продолжает пополняться новыми сюжетными поворотами.

Так, из 12 клубов-основателей данного турнира, дальнейшее желание участвовать в новосозданном состязании выразили всего четыре команды.

Однако, есть все предпосылки к тому, что в скором времени мы увидим очередной отколовшийся от генеральной линии сообщества организаторов клуба.

Как сообщает журналист издания The Athletic Давид Орнштайн, Милан в ближайшее время может стать первым клубом из Италии, который выйдет из числа участников Суперлиги.

Этот шаг станет закономерным продолжение массового отказа участников английской Премьер-лиги от своего представительства в числе организаторов Суперлиги.

Напомним, что ранее Football.ua опубликовал заявление организаторов новосозданного состязания, в котором они частично признают наличие фундаментальных ошибок при создании данного турнира.