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Клуб из Ивано-Франковска оказался сильнее херсонского Продэксима в финальной серии матчей Экстра-лиги.

Завершился четвертый поединок финальный серии по футзалу между Ураганом и Продэксимом, в котором определился победитель Экстра-лиги текущего сезона.

Перед данным матчем счет в серии был 2:1 в пользу клуба из Ивано-Франковска, поэтому Продэксим не имел права на ошибку и должен был побеждать, чтобы отложить определение чемпиона на пятую встречу.

Однако, четвертый матч финала чемпионата Украины по футзалу также завершился в пользу Урагана со счетом 5:2, что лишило шансов херсонский Продэксим защитить свой чемпионский статус.

Таким образом, Ураган из Ивано-Франковска выиграл Экстра-лигу впервые с сезона-2010/11, прервав гегемонию Продэксима, которая продлилась четыре года.

Финальная серия Экстра-лиги

Ураган — Продэксим 3:1 (3:0, 3:2, 2:4, 5:2)