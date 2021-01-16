Тесты

Неординарная личность, баламут и просто "легенда"! Никласу Лорду Бендтнеру сегодня тридцать три.

Бендтнер вне всякого сомнения был талантливым футболистом, ведь в первую команду лондонского Арсенала из академии попадали единицы.

Он делал хет-трик в Лиге чемпионов, выигрывал трофеи с Ювентусом и Вольфсбургом, забивал за сборную Дании, однако непростой характер и вредные привычки привели к тому, что пять лет назад его выгнали из Вольфсбурга, а сегодня — вот уже год, как Никлас является свободным агентом, хотя о завершении карьеры до сих пор не объявлял. Он — пример "деревянного" нападающего, однако это не мешало ему регулярно забивать.

Сегодня этому парню 33 года, и мы предлагаем вам проверить свои знания о нем.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

В комментариях можете писать, тест о ком или о чем вы бы хотели увидеть следующим.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.