Украина: Вторая лига

Камерунский полузащитник Арманд Кен Елла пополнил ряды клуба из Черновцов.

Буковина из Черновцов, которая выступает во Второй лиге, усилила атакующую линию бывшим вингером Миная Кеном Эллой. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Официальных данных о продолжительности и финансовых составляющих контракта — нет.

Камерунский полузащитник, который известен в Украине по выступлениям за Ингулец и львовские Карпаты, является воспитанником каталонской Барселоны. Правда, за основую команду каталонцев Кен не сыграл ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Буковина подписала бывшего легионера Подолья.