Камерунский полузащитник Арманд Кен Елла пополнил ряды клуба из Черновцов.
Арманд Кен Елла. Фото ФК Буковина
28 июля 2021, 15:12
Буковина из Черновцов, которая выступает во Второй лиге, усилила атакующую линию бывшим вингером Миная Кеном Эллой. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Официальных данных о продолжительности и финансовых составляющих контракта — нет.
Камерунский полузащитник, который известен в Украине по выступлениям за Ингулец и львовские Карпаты, является воспитанником каталонской Барселоны. Правда, за основую команду каталонцев Кен не сыграл ни одного матча.
Ранее сообщалось, что Буковина подписала бывшего легионера Подолья.