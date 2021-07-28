Буковина из Черновцов, которая выступает во Второй лиге, усилила атакующую линию бывшим вингером Миная Кеном Эллой. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Официальных данных о продолжительности и финансовых составляющих контракта — нет. 

Камерунский полузащитник, который известен в Украине по выступлениям за Ингулец и львовские Карпаты, является воспитанником каталонской Барселоны. Правда, за основую команду каталонцев Кен не сыграл ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Буковина подписала бывшего легионера Подолья.