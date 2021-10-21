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Football.ua представляет вторую часть видео о работе клубов на трансферном рынке.

Трансферный рынок — одно из самых интересных событий в мировом футболе. Во время трансферного окна многие болельщики с нетерпением ждут топовые сделки и очень часто находятся в шоке от того или иного перехода.

Это лето стало урожайным на сделки, от которых отвисала челюсть. Но топ-клубы Европы проявили себя по-разному. В нашем новом видео мы как раз поговорил о деятельности лучших клубов и выставим им оценки.

При этом это уже вторая часть видео по этой теме, а первое вы можете посмотреть здесь.

Пишите в комментарии, какую оценку поставили бы тому или иному клубу вы. Приятного просмотра!

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