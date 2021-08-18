Кубок африканских наций пройдет с января по февраль 2022 года.
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18 августа 2021, 10:12
Вчера вечером, 17 августа, в Камеруне прошла жеребьевка Кубка африканских наций 2021 года.
24 страны-участницы турнира были разделены на шесть групп. В плей-офф турнира пройдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
Результаты жеребьевки Кубка африканских наций
Группа А: Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кабо-Верде.
Группа B: Сенегал, Зимбабве, Гвинея, Малави.
Группа C: Марокко, Гана, Коморские острова, Габон.
Группа D: Нигерия, Египет, Судан, Гвинея-Бисау.
Группа E: Алжир, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар.
Группа F: Тунис, Мали, Мавритания, Гамбия.
Напомним, изначально турнир должен был пройти в июле этого года, но он был перенесен из-за сезона летних дождей в Камеруне. Таким образом, турнир пройдет с января по февраль 2022 года.
также отметим, что действующим победителем турнира является сборная Алжира.