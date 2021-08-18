Кубок Африканских Наций

Кубок африканских наций пройдет с января по февраль 2022 года.

Вчера вечером, 17 августа, в Камеруне прошла жеребьевка Кубка африканских наций 2021 года.

24 страны-участницы турнира были разделены на шесть групп. В плей-офф турнира пройдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Результаты жеребьевки Кубка африканских наций

Группа А: Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кабо-Верде.

Группа B: Сенегал, Зимбабве, Гвинея, Малави.

Группа C: Марокко, Гана, Коморские острова, Габон.

Группа D: Нигерия, Египет, Судан, Гвинея-Бисау.

Группа E: Алжир, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар.

Группа F: Тунис, Мали, Мавритания, Гамбия.

Напомним, изначально турнир должен был пройти в июле этого года, но он был перенесен из-за сезона летних дождей в Камеруне. Таким образом, турнир пройдет с января по февраль 2022 года.

также отметим, что действующим победителем турнира является сборная Алжира.