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Football.ua выделяет самые громкие потенциальные трансферы, которые могут свершиться в ближайшее время.

По итогам первой половины сезона довольно много команд в Европе получили не то, что хотели. Зимнее трансферное окно — отличная возможность точечного усиления состава, чтобы лучше справляться с задачами в оставшейся части сезона.

Минувшее летнее трансферное окно было довольно ярким, а потому ждем чего-то подобного и в январе. Football.ua подготовил ТОП-10 сделок, которые могут "взорвать" зимний трансферный рынок.

Защитник Динамо Киев Виталий Миколенко в этот список не попал, так как его переход уже практически завершен. Также в список не попал приближающийся переход Феррана Торреса.

10. Эдинсон Кавани из Манчестер Юнайтед в Барселону

Барселона срочно нуждается в усилении состава, чтобы бороться за высокие позиции в оставшейся части сезона. В стане каталонцев очертили две главных трансферных цели — Эдинсон Кавани и Ферран Торрес. С испанцем "сине-гранатовые" уже находятся на завершающей стадии перехода.

С уругвайским же форвардом практически все согласовано в плане личных условий — вопрос лишь в том, захочет ли Манчестер Юнайтед отпускать своего игрока. "Красные дьяволы" вряд ли решат расстаться с опытным игроком, учитывая, что впереди команду ждет тяжелая вторая часть сезона. Однако Кавани явно бы мог показать себя с лучшей стороны в текущей Барселоне.

Тем не менее, подписание Феррана Торреса может исключить переход Кавани, ведь Хави планирует использовать молодого игрока на позиции центрального нападающего. В свете этого, стоит учитывать интерес Севильи к уругвайцу. Также в списке претендентов есть Коринтианс.

9. Деян Кулусевски в Лондон

Предпоследним трансфером нашего рейтинга оказался шведский полузащитник Ювентуса Деян Кулусевски. Талантливый вингер не получает достаточного количества игрового времени в стане "Старой синьоры", а потому вполне может покинуть команду.

Среди претендентов на Кулусевски называются лондонские клубы — Арсенал и Тоттенхэм. По информации СМИ, туринцы запросили за своего футболиста порядка 35 миллионов евро. Сумма вполне реальная для представителей чемпионата Англии. К тому же, Кулусевски имеет все шансы существенно прогрессировать.

Арсенал даже рассматривает возможность обмена Николя Пепе на Деяна Кулусевски, но итальянский клуб не заинтересован в такой сделке.

8. Карим Адейеми в Германию или Испанию

Нападающий РБ Зальцбург сверкнул в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и не забывает радовать поклонников австрийской команды во внутренних соревнованиях. Молодой футболист в какой-то степени идет по стопам Эрлинга Холанда, а потому переход в Боруссию Д был бы вполне логичным. Вероятно, именно Адейеми заменит норвежца в стане "шмелей".

Однако говорить о трансфере Холанда раньше лета не стоит, а вот борьба за Адейеми разворачивается уже прямо сейчас. Если верить прессе, то немецкий нападающий отверг Барселону, но на него по-прежнему есть спрос в Испании — со стороны Реала и Атлетико. Также были слухи о Баварии, где футболист смог бы сполна раскрыться.

7. Амаду Айдара из РБ Лейпциг в Манчестер Юнайтед

После прихода Ральфа Рангника на пост главного тренера Манчестер Юнайтед игровая модель команды несколько изменилась. Теперь стало куда больше прессинга и повысилось качество игры в обороне. Довольно энергозатратный футбол требует работящих футболистов в центре поля, однако Погба в какой-то степени ленив, а Матич уже не в том возрасте, чтобы держать темп весь матч.

Как итог, немецкий тренер остается с Фредом и Мактоминеем в центре поля. В такой ситуации команде нужен игрок в линию полузащиты. Ральф Рангник отлично знаком с возможностями Айдара по работе в РБ Лейпциг. Можно сказать, что именно благодаря немцу тот оказался в стане "быков". Также нужно понимать, что вести длительные переговоры с немецким клубом не нужно — плати 40 миллионов евро отступных и игрок твой.

6. Мауро Икарди из ПСЖ в Серию А.

Мауро Икарди не получает много игрового времени в Пари Сен-Жермен и может сменить клубную прописку уже в ближайшее время. Кроме того, аргентинский форвард привлек предметный интерес из чемпионата Италии. Икарди нужен Ювентусу и Милану, однако туринцы также рассматривают кандидатуру Кавани.

У Мауро Икарди есть еще одна причина, по которой он хочет покинуть Пари Сен-Жермен — нападающий хочет уйти в "более спокойный клуб" и сосредоточиться на отношениях с Вандой Нарой. В общем, Икарди явно стоит сменить обстановку и попробовать свои силы в другом месте. В Серии А у него все получалось, а потому все шансы реанимировать карьеру есть.

5. Жюль Кунде из Севильи в Челси

Переход Жюля Кунде из Севильи в Челси очень активно обсуждался в минувшее летнее трансферное окно, однако лондонцы отказались платить 80 миллионов евро. "Нервионцы" за первую часть сезона немного поубавили аппетиты и готовы договариваться о переходе французского защитника — теперь речь идет о сумме порядка 60 миллионов евро.

Челси очень нуждается в сильном центральном защитнике, а возможно и сразу в двух. Контракты с Рюдигером и Кристенсеном подходят к концу, а о продлении пока что ничего не слышно. Такая же ситуация и с опытными Тиаго Силвой и Сесаром Аспиликуэтой. И если даже удастся сохранить бразильца с испанцем, то смогут ли они показывать стабильно высокий уровень?

Особого смысла тянуть с подписанием нового защитника нет. Челси нужен футболист на эту позицию уже сейчас. Севилья не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а потому сам центральный защитник тоже может форсировать свой исходящий переход.

4. Андрей Лунин из Реала и Андрей Ярмоленко из Вест Хэма за игровой практикой

В европейских чемпионатах есть два представителя Украины, которые не получают достаточно игровых минут. Андрей Лунин наглухо сидит за спиной Тибо Куртуа в мадридском Реале и не получает никаких шансов. Так долго продолжаться не может, а потому украинскому голкиперу нужно искать место, где он будет играть и прогрессировать. Среди претендентов на Лунина — французский Лилль, а также два представителя Ла Лиги — Эспаньол и Гранада.

Андрей Ярмоленко, в свою очередь, не тянет футбол Дэвида Мойеса. Украинский вингер не может соперничать с Антонио, Боуэном и другими в плане физической готовности, а потому из раза в раз остается в запасе в важных матчах. По играм Андрея в сборной Украины очевидно, что он еще может играть на хорошем уровне — просто нужно сменить команду.

Хочется верить, что следующей остановкой Ярмоленко будет не чемпионат Турции, ведь украинец вполне еще мог бы показать себя в середняках чемпионата Италии и Германии. К тому же, не исключаем вариант с возвращением в Динамо.

3. Ньюкасл

Сложно выделить какого-то одного игрока, который перейдет в стан "сорок" и взорвет трансферный рынок. Английский клуб может совершить не точечное подписание, а ударить из всех орудий. Ньюкаслу нужно срочно менять ситуацию, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата Англии.

Наиболее частые слухи о трансферах Ньюкасла связывают "сорок" с Джесси Лингардом, Секо Фофана и Кираном Триппьером. При этом не стоит забывать и о кажущихся нереальными переходах Марка-Андре Тер Штегена и Филиппе Коутиньо. Также на радарах "сорок" находится и Ренату Санчеш с Джеймсом Тарковски, Россом Баркли, Харри Уинксом, Деле Алли и Натаном Филлипсом.

В общем, выбор у команды действительно большой. Осталось немного подождать и увидеть конкретику.

2. Пьер-Эмерик Обамеянг из Арсенала в...

Нападающий лондонского Арсенала и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся жестким санкциям со стороны своего клуба. Помимо лишения капитанской повязки, а также исключения из состава на ближайшие поединки, клуб из Северного Лондона принял решение отстранить футболиста от тренировок с командой.

Ввиду такого развития событий, вполне логичным видится исходящий трансфер габонского форварда. Однако в этой сделке довольно много подводных камней. Сейчас Обамеянг получает очень большую зарплату в Арсенале, что отпугивает Ювентус, который был бы не против усилить атакующую линию.

Также среди претендентов называется Барселона, но и у каталонцев серьезные финансовые трудности. Арсенал очень заинтересован в том, чтобы эта трансферная "бомба" все-таки взорвалась, ведь в данный момент клуб получает второго Месута Озила. Денег платить нужно много, а пользы на поле нет никакой.

Возможно, "канонирам" стоит надеяться на Манчестер Сити, которому не хватает центрального форварда.

1. Поль Погба — в Ювентус, Реал или ПСЖ

Для Манчестер Юнайтед эта зима — последний шанс получить дивиденды с продажи своего игрока, ведь уже через полгода он станет свободным агентом.

Поль Погба может перебраться как в Реал, так и в Ювентус с ПСЖ. Туринцам очень бы не помешал игрок высокого уровня здесь и сейчас, а потому "Старая синьора" может попытаться оформить сделку уже зимой.

К тому же, Поль Погба вряд ли подходит под интенсивный футбол Ральфа Рангника и не готов столько работать в центре поля. Сам немецкий тренер вовсе не собирается убеждать француза подписывать новый контракт.

Тем не менее, все клубы довольно аккуратно подходят к подписанию француза и, скорее всего, будут ждать лета. Или все-таки кто-то решит "взорвать бомбу"?