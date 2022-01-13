Кубок Африканских Наций

Команды не отличаются высокой результативностью.

В рамках первого тура группового этапа Кубка африканских наций состоялось уже двенадцать поединков, в которых команды забили двенадцать голов.

В матче-открытии между Камеруном и Буркина-Фасо зрители лицезрели три гола. Это единственный матч, в котором команды отметились более чем одним голом за игру.

В девяти встречах был зафиксирован счет 1:0, а еще в двух играх команды так и не смогли отметиться забитыми голами.

Отметим, что также Кубок африканских наций уже точно запомниться скандалом в матче между Мали и Тунисом. Главный арбитр встречи дал два преждевременных свистка, а сборная Туниса требует переигровку из-за сложившейся ситуации.

Кроме того, во встрече между сборными Мавритании и Гамбии организаторы турнира трижды неправильно включили гимн мавританцев, так и не найдя нужный аудиотрек.