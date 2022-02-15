Football.ua предлагает вашему вниманию новое видео на нашем канале с малоизвестными историями.
За годы существования футбола этот вид спорта оброс огромных количеством легенд, веселых историй и интересных фактов. Многие из них продолжают оставаться малоизвестными широкому кругу болельщиков, но от этого они не становятся менее интересными.
В новом видео Football.ua предлагает вашему вниманию подборку из десяти интересных фактов из истории футбола.
Также предлагаем посмотреть видео на Youtube-канале Football.ua о десяти футболистах, которые на протяжении всей карьеры оставались верными родным клубам.